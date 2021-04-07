Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu çıktı.

Olay, gece saatlerinde Ulucami Mahallesi´nde meydana geldi. Polis, durumundan şüphelendiği kişiye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan B.K., kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan B.K., üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis uyuşturucuya el koyarken gözaltına alınan B.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-07 22:35:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.