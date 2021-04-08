Yolcu minibüsü ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, yolcu minibüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çeltik yönetimindeki 02 HP 327 plakalı yolcu minibüsü ile Sait Küçükel yönetimindeki 02 LF 120 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Yıldız Küçüer, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-08 00:23:32



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