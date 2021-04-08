Tefeci operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince yapılan tefeci operasyonunda 6 şahıstan 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenlemiş ve olayla ilgili A.K., Y.G., U.İ., E.Ç., O.A., ve E.A., isimli 6 şahıs gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve daha sonra işlemleri tamamlanan şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan E.A., O.A., ve E.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderilirken U.,İ., ile A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.G., ise serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.