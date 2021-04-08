Kaymakam Demir, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı

Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Halkın can ve mal güvenliğini korumak için polis teşkilatının gece ve gündüz demeden görev başında olduğunu vurgulayan Kaymakam Demir, “Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bu güne kadar ülkemizde huzur ve güvenin temini ve bizlerin güvenli bir biçimde yaşamını sürdürebilmesi için fedakarca görev yapan, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için mesai kavramı olmadan, gece gündüz çalışan emniyet mensuplarımızın, 612 Nisan Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Gününü kutluyorum. Görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum” diye konuştu.

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