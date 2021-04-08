Dev kayalar Adıyaman- Malatya Karayolunu trafiğe kapattı

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Adıyaman’da, bulundukları yerden koparak yola düşen dev kayalar, AdıyamanMalatya Karayolunu trafiğe kapattı.

Birkaç gün öncesine kadar etkili olan yağmur yağışlarından dolayı toprağın yumuşamasıyla Adıyaman Malatya Karayolunun 15. Kilometresinde dağdan kopan dev kaya parçaları karayoluna düştü. Yolu tamamen trafiğe kapatan kayalardan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldan ilerleyemeyen sürücüler durumu ilgili birimlere bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine karayollarına bağlı iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kayalar yoldan kaldırıldı. ,

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