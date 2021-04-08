Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bünyamin B., 06 BKU 616 plakalı Audi marka otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosiklet, Atatürk Caddesi Çat Mahallesi Kız Meslek Lisesi mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Bedirhan S. ile Serkan B., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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