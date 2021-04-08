Gölbaşında tefecilik operasyonu: 3 tutuklu

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine Gölbaşı'ndaki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde çok sayıda çek, senet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.A., O.A. ve E.Ç. tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-04-08 15:36:18



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