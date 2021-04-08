Öğrenciler, Emniyet Müdürü Ergüder’in 10 Nisan Polis Bayramını kutladı

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İlkokul öğrencileri Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’i ziyaret ederek, 10 Nisan Polis Bayramını kutladı.

Adıyaman Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’i makamında ziyaret etti. Okul Müdürü Mehmet Keski, öğretmenler ve öğrenciler İbrahim Ergüder’e çiçek takdim ederek, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümünü kutladı.

Polislere karanfil veren öğrenciler, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’den polislik mesleği ile ilgili bilgiler edindi.

Emniyet Müdürü Ergüder, öğrencilerin kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmamalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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