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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ay yıldızlı anıt yerine yerleştirildi

İHA

Ay yıldızlı anıt yerine yerleştirildi

Adıyaman Belediyesi tarafından halka sunulan 5 tasarım içerisinden en çok oyu alarak seçilen ay yıldızlı anıt, Üniversite Kavşağına yerleştirildi.
Kısa süre önce hizmete açılan Altınşehir Mahallesi’ndeki farklı seviyeli köprülü kavşağın üstünde bulunan Üniversite Kavşağı için anlamlı bir anıt yapmayı amaçlayan Adıyaman Belediyesi, halkın oylarıyla belirlenen anıtı yerine dikti. Adıyaman Belediyesi tarafından beğeniye sunulan 5 tasarım içerisinden en çok oyu alarak, alana dikilmesine karar verilen ay yıldızlı anıtı alana diken yetkililer, şehrin girişine dikilen anıtın hayırlı olmasını diledi.

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