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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde budadığı ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesinde budamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybedip aşağı düşen Arif Bener ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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