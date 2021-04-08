Adıyaman'da, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi´nde meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen Muhammed Ünler yönetimindeki 02 FR 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, ardından takla atarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Gafari Yerlikaya, Burak Çetinkaya ve Aydın Kaya yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-04-08 22:34:14



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