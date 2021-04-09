Teröristlere yardım eden çoban tutuklandı

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Adıyaman’da teröristlere yardım ve yataklık eden çoban tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık yapan, finans sağlayan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında terör örgütü mensuplarının kırsalda lojistik ihtiyaçlarını karşılayan, teröristlerden aldığı dövizleri bozdurarak ihtiyaçlarını gideren Abdurrahman S. isimli şahsı gözaltına aldı.

Jandarmada sorgulaması süren şahıs adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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