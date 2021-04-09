Öğretmen ve öğrenciler fidan diktiler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son yıllarda yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için yaptığı fidan dikim çağrısı üzerine Adıyaman’ın Kahta Göçeri Ortaokulu bahçesinde fidan dikimi yapıldı.

Kahta Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen yaklaşık 270 fidan, Kahta Göçeri Ortaokulu bahçesinde toprakla buluştu.

İlk olarak fidanın nasıl ekileceği konusunda öğrenciler, öğretmenleri tarafından bilgilendirildi. Yapılan bilgilendirme sonrasında öğrenciler ve öğretmenler tarafından yaklaşık 270 fidan dikildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmenlere ve öğrencilere fidan dikme çağrısı sonrası fidan dikmeye başladıklarını söyleyen Göçeri Ortaokulu Müdürü Mehmet Yiğit, "diktiğimiz fidanlar orman yangınlarına dikkat çekmek açısından ve yeni yapılan okul bahçemiz için güzel bir peyzaj çalışması oldu. Öğrencilerimiz fidan dikmeyi çok sevdi. Öğrencilerimiz yine diktikleri fidanları sulayarak bakımını yaparak güzel vakit geçirecekler. Her öğrencimizin artık bir ağacı var ” şeklinde konuştu.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ise, “Doğanın bize cömertçe verdiği hediyeleri düşünürsek bizim de ona karşılığını vermemiz gerekir. Doğaya verilebilecek en güzel hediye ağaç dikmektir.

Fidan dikmek sadece o ana ait bir eylem değildir. Gün ve gün kendisiyle beraber büyüyen bir umuttur. Bu nedenle bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir” diye konuştu.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, fidan dikim etkinliğinin hazırlanmasında ve uygulamasında emeği geçen okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür etti.

Göçeri Ortaokulunda düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Şube Müdürü Mehmet Bayram, Göçeri Muhtarı Mehmet Erdem, Göçeri Karakolu Komutanı J. Ast. Kd. Üst Çavuş Erdal Balıkçı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.