Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü

İHA

Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü

Türk Polis Teşkilatı, 176. Kuruluş yıldönümü Adıyaman’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
10 Nisan 1845 yılında kurularak iki asra yaklaşan şanlı ve köklü geçmişiyle milletimizin huzur ve güvenini sağlayarak, şerefli mazisinden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları zaman ve mesai mefhumu gözetmeden büyük bir sabır, cesaret ve fedakarlıkla yerine getiren Türk Polis Teşkilatı, 176. Kuruluş yıldönümünü kutluyor.
Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında yeni Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardında İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Müdür Yardımcıları ve teşkilat mensupları ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim edip, Emniyet Teşkilatına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve teşkilat mensuplarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümünü kutladı.
Vali Çuhadar, “Kurulduğu günden beri üstlendiği her türlü görevi layıkıyla yerine getiren polis teşkilatımız, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasında gösterdiği başarılı çalışmalarının yanı sıra dünyanın ve ülkemizin de içinde geçtiği zorlu Pandemi sürecinde fedakarca görev yaparak büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Son bir yıldır polisimiz, vatandaşlarımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele etmekte, milletimizin sağlık ve selameti için gecegündüz demeden yoğun bir gayret ve çaba göstermektedir. Şerefli mazisinden ve milletimizden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin her koşulda en iyi şekilde yerine getiren emniyet teşkilatımız, asırları aşan tecrübesi ve halkımızın da desteği ile şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada huzur ve güven içinde yaşamamızın en büyük teminatlarından biri olacaktır. Kuruluşunun 176. yılı vesilesiyle ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında üstün gayret ve başarı gösteren emniyet teşkilatımızın her birimindeki bütün amir ve memurlarımızı kutluyorum. Bu anlayış doğrultusunda, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm emniyet mensuplarımızın üstlendikleri bu kutsal vazifeyi, en başarılı şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancımı ifade ediyor, büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren emniyet teşkilatı mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmen ve öğrenciler fidan diktiler
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrenciler fidan diktiler
Kahta Belediyesi’nin yeni hizmet noktaları faaliyete geçti
YEREL HABERLER Kahta Belediyesi’nin yeni hizmet noktaları faaliyete ...
Kahta 02 Spor:2 Mardin Fosfat Spor:4
YEREL HABERLER Kahta 02 Spor:2 Mardin Fosfat Spor:4
Teröristlere yardım eden çoban tutuklandı
YEREL HABERLER Teröristlere yardım eden çoban tutuklandı
Jandarma silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma silah ele geçirdi
Adıyaman'da otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Adıyaman'da, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tır ile pat pat motoru çarpıştı: 1 Yaralı
YEREL HABERLER Tır ile pat pat motoru çarpıştı: 1 Yaralı
Ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı
Ay yıldızlı anıt yerine yerleştirildi
YEREL HABERLER Ay yıldızlı anıt yerine yerleştirildi
Öğrenciler, Emniyet Müdürü Ergüder’in 10 Nisan Polis Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Öğrenciler, Emniyet Müdürü Ergüder’in 10 Nisan Polis ...
Park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil yandı
Adıyaman'da TIR'ın çarptığı araçtaki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da TIR'ın çarptığı araçtaki 4 kişi yaralandı
Gölbaşında tefecilik operasyonu: 3 tutuklu
YEREL HABERLER Gölbaşında tefecilik operasyonu: 3 tutuklu
Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Dev kayalar Adıyaman- Malatya Karayolunu trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Dev kayalar Adıyaman- Malatya Karayolunu trafiğe ...
Samsatlı kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi
YEREL HABERLER Samsatlı kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 3 yaralı
Kaymakam Demir, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Demir, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı
Vali Çuhadar 10 Nisan Polis Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar 10 Nisan Polis Haftasını kutladı
Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Tefeci operasyonunda 3 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Tefeci operasyonunda 3 şahıs tutuklandı
Yolcu minibüsü ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı