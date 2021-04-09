Polisler Atatürk anıtına çelenk bıraktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık Binası önünde pandemi koşullarına uygun bir şekilde düzenlenen törene, Besni Belediye Başkan Vekili Murat Emiroğlu, Besni İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaymakamlık binası önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.