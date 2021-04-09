Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi 

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da, polis ekipleri koronavirüs denetimi yaptı.

Koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride yer alan yüksek riskli iller arasındaki Adıyaman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde maske ve sosyal mesafe kuralı denetimi yaptı. Kentte yoğunluğun yaşandığı bölgelerde denetim yapan ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyardı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-04-09 13:32:24



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