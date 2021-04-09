Kahta’da Polis Teşkilatı’nın kuruluşu kutlandı

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Türkiye Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Kahta Kaymakamlık binası önünde pandemi koşullarına uygun bir şekilde düzenlenen törene, Kaymakam Abdil Koç, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay ve polisler katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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