CHP heyeti tütüncülerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP heyeti tütüncülerle bir araya geldi

İHA

CHP heyeti tütüncülerle bir araya geldi

CHP ekonomi masası heyeti, Adıyaman’da tütüncülerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Heyet, tütünle ilgili getirilen yasakların ortadan kaldırılması için mücadele ettiklerini söyledi.
Oturakçılar Pazarı içerisinde bulunan tütüncülerle sabahın erken saatlerinde bir araya gelen Ekonomi Masası Başkanı ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Yardımcı Ahmet Akın, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İstanbul milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Turan Aydoğan, Gökhan Zeybek, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, tütüncülerin sorunlarını dinledi. Tütüncülerle tek tek sohbet eden heyet, Adıyaman’ın kıyılmış tütünü için mücadeleye devam ettiklerini ve Adıyaman tütününe namusları gibi sahip çıkacaklarını vurguladı.
Ziyaret esnasında açıklama yapan Ekonomi Masası Başkanı ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sigara üreticileri kendi sigaralarını üretsin. Buradaki tütüncü arkadaşlarımız da almak isteyenlere kendi tütünlerini satsınlar. Bu tütüncülerimiz tütünlerini ailece üretiyor ve getirip burada satmak istiyor, bırakın satsınlar ne olmuş yani. Buna neden mani olunuyor anlamıyorum. Bizler bu yasayı değiştireceğiz” dedi.
Daha sonra konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Adıyaman’a ve Adıyamanlıların emeğine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Eğer bir hükumet yerli ve millilikten bahsediyorsa alın Adıyaman tütünü yerli ve millidir. Kimki Adıyaman tütüne yasak getiriyorsa, engeller getiriyorsa o hükumet veya siyaset yerli ve milli olamaz. Amerikan ve İngiliz firmalarının emriyle tütüne yasak getirilemez. Tütün Adıyaman için hayattır” ifadelerini kullandı.
İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çelebi, "AK Parti iktidara geldiğinde yabancı tütün ithalatında 1 tonda 3 bin dolar, kilogramda ise 3 dolar fon vardı. Bunun amacı yerli tütünü, Adıyaman tütününü ve diğer illerde yer alan tütünleri korumaktı, tütün üreticisini korumaktı. Şu an ithalatta alınan fon sıfırlanmıştır. Bunu değiştireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
Tut’ta korona virüs toplantısı
YEREL HABERLER Tut’ta korona virüs toplantısı
AFAD’tan itfaiyecilere eğitim
YEREL HABERLER AFAD’tan itfaiyecilere eğitim
Öğrenciler Diyanet Gençlik Merkezini gezdi
YEREL HABERLER Öğrenciler Diyanet Gençlik Merkezini gezdi
Kahta’da Polis Teşkilatı’nın kuruluşu kutlandı
YEREL HABERLER Kahta’da Polis Teşkilatı’nın kuruluşu kutlandı
Kahta’da 103 amirale tepki
YEREL HABERLER Kahta’da 103 amirale tepki
Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi 
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs ...
TÜGVA’dan Suriyelilere yönelik kurslar
YEREL HABERLER TÜGVA’dan Suriyelilere yönelik kurslar
Polisler Atatürk anıtına çelenk bıraktı
YEREL HABERLER Polisler Atatürk anıtına çelenk bıraktı
Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü
Öğretmen ve öğrenciler fidan diktiler
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrenciler fidan diktiler
Kahta Belediyesi’nin yeni hizmet noktaları faaliyete geçti
YEREL HABERLER Kahta Belediyesi’nin yeni hizmet noktaları faaliyete ...
Kahta 02 Spor:2 Mardin Fosfat Spor:4
YEREL HABERLER Kahta 02 Spor:2 Mardin Fosfat Spor:4
Teröristlere yardım eden çoban tutuklandı
YEREL HABERLER Teröristlere yardım eden çoban tutuklandı
Jandarma silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma silah ele geçirdi
Adıyaman'da otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Adıyaman'da, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tır ile pat pat motoru çarpıştı: 1 Yaralı
YEREL HABERLER Tır ile pat pat motoru çarpıştı: 1 Yaralı
Ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı
Ay yıldızlı anıt yerine yerleştirildi
YEREL HABERLER Ay yıldızlı anıt yerine yerleştirildi
Öğrenciler, Emniyet Müdürü Ergüder’in 10 Nisan Polis Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Öğrenciler, Emniyet Müdürü Ergüder’in 10 Nisan Polis ...
Park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil yandı
Adıyaman'da TIR'ın çarptığı araçtaki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da TIR'ın çarptığı araçtaki 4 kişi yaralandı
Gölbaşında tefecilik operasyonu: 3 tutuklu
YEREL HABERLER Gölbaşında tefecilik operasyonu: 3 tutuklu