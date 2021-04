Milletvekili Aydın: “Türk Polis Teşkilatı gözbebeğimizdir”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatının dün olduğu gibi bugün de milletimizin gözbebeği olmaya devam ettiğini belirten Ahmet Aydın, “Milletimizin huzur ve güveninin sağlanması, birlik ve beraberlik içerisinde varlığını sürdürebilmesi, hiç kuşkusuz kıymetli emniyet teşkilatımızın ve onun değerli mensuplarının bir eseridir.

Devlet ve millet olarak maruz kalınan iç ve dış tehlikelere karşı her türlü önlemi alarak, hukukun üstünlüğü, huzur ve asayişin temini için her türlü olumsuz koşulda bile karşı özveriyle görev yapan Türk Polis Teşkilatı dün olduğu gibi bugün de milletimizin gözbebeği olmaya devam etmektedir.

Bu güzide kurumumuzun her mensubu üstün ve gayretli bir görev anlayışıyla milletimize hizmet için mesai kavramı olmadan çalışmakta ve büyük bir titizlikle görevlerini her daim vatan sevgisiyle ifa etmektedirler.

Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, vazife başında hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir hayat diler, emniyet teşkilatında görev yapan tüm görevlilere, aile fertleri ve meslektaşlarıyla beraber sağlık, başarı ve esenlikler temenni ederim” dedi.

