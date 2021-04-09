Safvan Bin Muattal Cami ibadete açıldı

Adıyaman Merkez Altınşehir mahallesinde hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan ve yaklaşık 800 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapasiteye sahip Safvan Bin Muattal Cami, dualarla ibadete açıldı.

Caminin açılışına Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçi ve vatandaşlar katıldı.

Vali Mahmut Çuhadar ve Milletvekili İbrahim Halil Fırat, caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Kur'anı Kerim tilaveti başlayan programda yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dua sonrası Safvan Bin Muattal Camisinin kurdelesi kesilerek ibadete açıldı.

Safvan Bin Muattal Camisinde ilk Cuma namazını İl Müftüsü Mehmet Taşçı kıldırdı.

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