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CHP Sözcüsü Öztrak: Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbelere karşı tavrı çok nettir

DHA

CHP Sözcüsü Öztrak: Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbelere karşı tavrı çok nettir


Mahir ALAN-Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)CHP Ekonomi Masası Heyeti Adıyaman'da Ekonomi Çalıştayı'na katılmak üzere gelen CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak," Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbelere karşı tavrı çok nettir. Biz darbelerin her türlüsüne karşıyız. Postalla yapılan darbeye de karşıyız, makosenle yapılan darbeye de karşıyız" dedi.
CHP Ekonomi Masası Heyeti Adıyaman'da Ekonomi Çalıştayı'na katılmak üzere gelen CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, milletvekilleri ve partililer tütün pazarı esnafını ziyaret ederek, CHP İl binasına geçti.
Burada basın açıklaması yapan ve  darbelerin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbelere karşı tavrı çok nettir. Biz darbelerin her türlüsüne karşıyız. Postalla yapılan darbeye de karşıyız, makosenle yapılan darbeye de karşıyız. Adıyaman'dan bir kez daha tekrarlıyorum. Türkiye'de askeri darbe dönemi bitmiştir" dedi.
'RAMAZAN BAYRAMI'NDA EMEKLİYE EN AZ 1500 LİRA İKRAMİYE VERİLSİN'
Ramazan Bayramı'nda emekliye en az 1500 lira ikramiye verilmesini isteyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Emekli ikramiyesine 3 yıldır zam yapılmıyor. 2018'den bu yana bin liralık bayram ikramiyesi enflasyon karşısında eriyip kuş oldu. Bin liranın yarısını enflasyon canavarı götürdü. Biz onun için diyoruz ki; Ramazan Bayramı'nda emekliye en az 1500 lira ikramiye verin; emeklilerimiz torunlarına bayram harçlığı verebilsin çocuğuyla yalandan da olsa bir bayram edebilsin. 2021'de 1 milyon 268 bin yurttaşımız işini kaybetti, bırakın yeni iş bulmayı çalışan adam işinden oldu. Son 2 yılda 2 milyon çalışanımız konuşamaz hale geldi. Şimdi işsiz 10 milyon 287 bin gerçek işsizlik oranı da yüzde 30'a çıktı"dedi.
'FETÖ TARZI BİR KUMPAS KURULDUĞU AYAN BEYAN GÖRÜNÜYOR'
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'emekli amiraller Kılıçdaroğlu'ndan emir aldı' diyerek iftira atıldığını öne sürdü. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak olayların kabak tadı verdiğini ifade ederek,şunları söyledi:
"Son bir haftadır kabak tadı veren komediyi sahneliyorlar. Ununu elemiş, eleğini asmış amirallerin yaptıkları bir açıklama üzerinden darbe mağduriyeti çıkartmaya özeniyorlar. Mağduriyet çıkartmaya çalışsalar neyse bir de bu 'emekli amiraller Kılıçdaroğlu'ndan emir aldı' diyerek bize de iftira atıyorlar." 
DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR
2021-04-09 18:01:25

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