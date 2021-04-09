Durakta bulduğu kadın çantasını polise teslim etti



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, otobüs durağında içinde para ve kredi kartları olan kadın çantası bulan Mustafa Alkan, çantayı polise teslim etti.

Mimar Sinan Mahallesi'nde evine gitmek isteyen Mustafa Alkan, otobüs durağında kadın çantası buldu. Alkan, içinde bir miktar para, kimlik ve kredi kartı bulunan çantayı sahibine ulaştırılması için olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Kadın çantasını ekiplere teslim eden Alkan'a, polisler tarafından duyarlılığından ötürü teşekkür edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-09 19:11:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.