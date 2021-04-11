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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü

İHA

İstinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarına çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Mustafa H. (41), idaresindeki 35 HA 2053 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarıçöplü Köyü yakınlarında önce yol kenarında bulunan çöp konteynırına ardından ise istinat duvarına çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücüsü Mustafa H., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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