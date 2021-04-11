Besni’de ortaokullar arası bilgi yarışması

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir'in talimatları ve Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in desteği ile Besni Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğü proje ekibi tarafından hazırlanan Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi (BENAP) kapsamında 59 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ortaokullar arası bilgi yarışmasının final müsabakası yapıldı.

Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen bilgi yarışması finaline ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Adil Kahya, Bayram Canlı, Fikret Ürey ve Ramazan Korkut, final müsabakasına katılmaya hak kazanan okulların idarecileri ve öğrenci velileri katıldı.

Eleme müsabakalarında başarılı olarak finalde yarışmaya hak kazanan Besni İmam Hatip Ortaokulu, İzollu Ortaokulu, Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Çomak Ortaokulu, Özel Simya Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Kutluca Ortaokulu arasındaki çekişme son ana kadar sürdü.

Finalde yarışan 8 okullara Türkçe, matematik, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve genel kültür alanlarından toplam 20 soru soruldu.

8 Okul ve 24 öğrencinin katılımıyla jüri eşliğinde gerçekleştirilen bilgi yarışması finalinde Atatürk Ortaokulu 20 sorunun tamamına doğru cevap verip 100 puan alarak birinci oldu. 19 Soruya doğru cevap vererek aynı puanı alan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Özel Simya Ortaokulu arasında yapılan ikincilik mücadelesinin kazananı ise Nezip Fazıl Kısakürek Ortaokulu oldu.

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