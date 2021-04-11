Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

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GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinin Nasırlı köyü, koronavirüs tespit edilmesi üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Gölbaşı'na bağlı Nasırlı köyünde yaşayan bazı kişilerin yaptırdıkları koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının yayılmasını önlemek için Nasırlı köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kurul kararının ardından, jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan köyde yaşayanlar dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)

2021-04-11 16:06:34



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