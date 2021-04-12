Mesire alanında vurulmuş olarak bulunan işletmeci, hastanede öldü



Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, otopark işleten Murat Kaya (37), mesire alanında yaralı olarak bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Kaya hastanede yaşamını yitirirken, polis olayla ilglii soruşturma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Sugözü Mesire alanında meydana geldi. Mesire alanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri tabancayla vurularak yaralanan Murat Kaya'yı, ilk müdahale sonrası ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, cenazesi morga konulan Kaya'nın ölümüne neden olan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-04-12 10:06:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.