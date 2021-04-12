Adıyaman’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Besni ilçesi Sugözü mesire alanında meydana geldi. Mesire alanında şahıslar arasında alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada iddiaya göre Y.T. isimli şahıs tabancasını çıkartarak Murat Kaya’ya (38) ateş etti. Ağır yaralı olarak Besni Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi Y.T. olay yerinden kaçarken, kavgaya karışan S.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili firari şahsın yakalanması için çalışma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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