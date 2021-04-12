Milletvekili Toprak’tan Ramazan Ayı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Ramazan ayının gelmesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, rahmet ve merhamet ayı olan Ramazan’ın tüm İslam alemine barış, huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini diledi.

Milletvekili Toprak, “Büyük bir özlemle beklediğimiz rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan Ramazanı Şerif’e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlık olarak Covid19 salgını sebebiyle zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde Ramazan ayı, salgın hastalıktan bunalan ruhumuza ve bedenimize şifa olacaktır İnşallah. Ülkemizin selameti için mümkün olduğu kadar evlerimizde kalmaya, kalabalık ortamlardan uzak durmaya ve kurallara riayet etmeye çalışalım. Bu mübarek ay hürmetine en büyük dileğimiz, içinde bulunduğumuz hastalık sürecinin hayırlı sebeplerle Ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasıdır. Bu dua ve dileklerle, mübarek ramazan ayının başta Adıyaman’ımız olmak üzere bütün İslam alemi ve insanlık için sağlığa, barışa, huzura ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ramazanı şerifimiz mübarek olsun” diye konuştu.

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