Başkan Dağtekin’den Ramazan Ayı mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin yayımladığı Ramazan Ayı mesajında , “Bizi Ramazan ayına bir kez daha kavuşturan Yüce Allah’a şükürler olsun. Rabbim, bu rahmet ikliminin hatır ve hürmetine hepimizi aydınlık ve selamete çıkarsın” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin Ramazan Ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında Ramazan Ayı’nın duasıyla, Kur'an'ıyla, iftar ve teravihiyle, sahuruyla, tövbesiyle ve Hz. Peygamber'e çokça ihtiyaç duyduğumuz bir anda geldiğini ifade etti.

Başkan Dağtekin “Misafirimiz 11 ayın sultanı olunca, bize de o misafiri baş tacı etmek düşer. Ramazan ayının manevi iklimini kalplerimize miraç etmek düşer. Ve hepimize bu manevi atmosferi doyasıya teneffüs etmek düşer. Rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek ay, tüm sıkıntılarımızın geride kalmasına, özellikle de karşı karşıya olduğumuz salgın illetinden kurtulmamıza vesile olsun inşallah. Elbette iftar sofralarımız hamd, şükür ve duaların edildiği soflardır. Maalesef geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hep birlikte dualarımızı edeceğimiz, hep birlikte sevinçlerimizi paylaşacağımız kalabalık sofralar kuramayacağız. Ancak, yine de ibadet bilinciyle kuracağımız sofralarımızda bu sefer sadece aile fertlerimizle birlikte bol bol tefekkür ederek, hamdımızı, şükrümüzü ve dualarımızı Rabbimize arz edeceğiz. Hep birlikte bu Ramazan ayını, Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) ile yaren kılacak, Kur'an'ı daha içsel anlayacak bir yolculuğa çıkalım” dedi.

Ramazan ayının manevi zenginliğinin yanı sıra aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışmanın zirvelere ulaştığı bir zaman dilimi olduğunu da hatırlatan Başkan Dağtekin, “Bu mübarek günler aslında bize bir okuldur. Sabretmeyi, Allah’ın bize verdiği nimetleri paylaşmayı, maddi durumu iyi olmayan kardeşlerimizi hatırlamayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, sevgiyi şefkati öğretir. Kısacası mübarek Ramazan ayının her bir günü ayrı bir nimet ve selamete açılan ayrı bir kapıdır. Kadir Gecesi ise, Ramazan ayının bin aydan daha hayırlı olan en ulvi gecelerden biridir. Cenabı Allah’tan, bu mukaddes zamanları aydınlığımıza, kurtuluşumuza, huzur, sağlık, sıhhat ve mutluluğumuza vesile kılmasını niyaz ediyorum. Tuttuğumuz ve tutacağımız oruçlarımızı dergâhı izzetinde kabul eylesin, dualarımızı ve bu ay içerisinde yapacağımız her türlü hayır ve hasenatımızı makbul buyursun.

Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımız Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceklerdir. AK Parti il teşkilatı olarak ta tüm birimlerimizle bu anlamda seferber olmuş durumdayız.. Ramazan ayı boyunca da, salgın illetine karşı alınan tedbirlere riayet etme noktasında her türlü hassasiyeti göstermeye devam edelim. Birbirimiz için dua edelim, mücadele direncimizi sürekli yüksek tutalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Adıyamanlı hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan ayımızı kutluyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

