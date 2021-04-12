Çelikhan’a Nisan ayında kar yağdı

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine Nisan ayı ortasında kar yağdı.

Birkaç gündür devam eden yağmurun ardından sabahın erken saatlerinde Çelikhan ilçe merkezine ve yüksek kesimlerine kar yağışı başladı. Yağan kar ile beraber ilçede hava sıcaklığında düşüş yaşandı. Yağış nedeniyle yüksek kesimler ve evlerin çatıları beyaza büründü. Vatandaşlar, yağan kar ve soğuk havanın etkisiyle yeni çiçek açan meyve ağaçlarının zarar görmesinden endişe ediyor.

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