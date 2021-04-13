PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.D., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağladığı tespit edilen A.D.'nin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan A.D., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sorgusu tamamlanan A.D., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-13 11:10:26



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