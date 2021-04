Milletvekili Fırat, esnaflarla bir araya geliyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, esnaflarla bir araya geliyor.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın Bahçelievler mahallesindeki esnaflara yönelik ziyaretinde AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve parti üyeleri eşlik etti.

Bir araya geldiği esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Milletvekili İbrahim Halil Fırat, her daim esnafların yanında olduklarını dile getirdi. Esnaf ziyaretlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Milletvekili Fırat, “ Onlarının yükünü hafifletmek ve bu pandemi sürecinde en az zararla bu süreci tamamlatmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çalışmalarımıza devem ediyoruz. Bizde bugün AK Parti Merkez ilçe Başkanımız Mustafa Alkayış ve teşkilat üyelerimizle birlikte Adıyaman esnafımızın taleplerini beklentilerini, kendileri ile bire bir görüşerek notlarımızı alıyor ve bunları çözmek için yoğun bir gayret içerisinde bulunuyoruz. Adıyaman esnafımız her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a AK Partimize büyük destek oldular şuanda da desteklerini görüyoruz. İnşallah bu pandemi şartlarının hafiflemesi ile beraber eski günlerimize döneceğiz” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ise, “Hemşehrilerimizle beraber sürekli temas halindeyiz diyalog halindeyiz. Bugün Bahçelievler esnaflarımızla beraberiz. Onların talepleri ve beklentilerini not alıyoruz, sıkıntılarını takip ediyoruz inşallah çözmek içinde büyük gayret gösteriyoruz. 2023 Hedefine doğru yürüyoruz bu nedenle milletimizle beraberiz bu hedefleri hep beraber gerçekleştireceğiz ve inşallah bu pandemi şartlarını hafiflemesi ile beraber yenide çok güzel bir şekilde beraber Adıyaman'ımız, Türkiye'miz eski günlerimizi yeniden yaşayacağız diyor bu çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

