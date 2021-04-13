Kılınç’tan, Kahta 02 Spor’a moral ziyareti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu sezon 3. Lig’de ligde kalma mücadelesi veren Kahta 02 Spor’un teknik heyetini ve futbolcularını ziyaret ederek zorlu İskenderun maçı öncesi moral verdi.

Bu sezon Adıyaman 1954 Spor ile birlikte 3. Lig’de Adıyaman’ı temsil eden Kahta 02 Spor’a bir moral ziyareti düzenleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı grubun güçlü takımlarından İskenderun maçı öncesi sporculara ve kulüp yöneticilerine başarılar diledi.

Kulüp yöneticilerinin, teknik heyetin ve bazı futbolcuların hazır bulunduğu ziyarette konuşan Kılınç, Kahta 02 Spor’un sezon sonunda ligde kalacağına inandığını söyledi. Yöneticiler ve teknik heyet ise zorlu maç öncesi yapılan ziyaretten dolayı Kılınç’a teşekkür etti.

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