Otomobilin motor kısmındaki boru içerisine uyuşturucu bulundu Hem uyuşturucudan hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem gördüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin motor kısmındaki boru içerisine uyuşturucu bulundu Hem uyuşturucudan hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem gördüler

İHA

Otomobilin motor kısmındaki boru içerisine uyuşturucu bulundu Hem uyuşturucudan hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem gördüler

Adıyaman’da bir otomobilin motor kısmındaki boru içerisine gizlenen ve kablo süsü verilen düzenekteki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden uyuşturucu satıcılarına ayrıca idari para cezası kesildi.
Adıyaman Gölbaşı karayolu uygulama noktasında kontrol edilen bir otomobilin motor kısmındaki boruya gizlenen uyuşturucu polisleri bile şaşırttı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan risk analizi çalışmaları kapsamında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada köpek koku aldı. Bunun üzerine ekipler arabada detaylı inceleme yaptı. Motor kısmında bulunan bir borunun ucundaki kabloları çekildiğinde bunun düzenek olduğu fark edildi.
Polis boruyu kestiğinde içinden 18 gram metamfetamin uyuşturucu tespit etti. Otomobilde bulunan sürücü İ.A. isimli şahsa ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinden araç kullanmaktan toplamda 15 bin 3 TL trafik cezası uygulanırken, İ.A ve otomobilde bulunan K.G. isimli şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.
Şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.
Polis ekipleri aynı uygulamada E.G.İ. isimli şahıstan 2 parça halinde 7 gram esrar maddesi ele geçirirken, şahsa sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.
Şahıs hakkında gerekli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman’da kaza: 1 Yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da kaza: 1 Yaralı
Kılınç esnafların Ramazan ayını kutladı
YEREL HABERLER Kılınç esnafların Ramazan ayını kutladı
Kılınç’tan, Kahta 02 Spor’a moral ziyareti
YEREL HABERLER Kılınç’tan, Kahta 02 Spor’a moral ziyareti
Çocuklar için "göz hakkı" reyonu
YEREL HABERLER Çocuklar için "göz hakkı" reyonu
ADİMDER sınavlara hazırlık kaynak kitap desteğine devam ediyor
YEREL HABERLER ADİMDER sınavlara hazırlık kaynak kitap desteğine ...
Hakemler yeni başkanını seçti
YEREL HABERLER Hakemler yeni başkanını seçti
Adıyaman il koordinasyon kurulu toplandı
YEREL HABERLER Adıyaman il koordinasyon kurulu toplandı
Çukura düşen otomobil kaza yaptı
YEREL HABERLER Çukura düşen otomobil kaza yaptı
Milletvekili Fırat, esnaflarla bir araya geliyor
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat, esnaflarla bir araya geliyor
Başkan Turanlı’dan Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Turanlı’dan Ramazan ayı mesajı
PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
Adıyaman’da sağlık tesisleri kendi elektriğini üretiyor 2019 yılından beri 8 sağlık tesisinde elektrik enerjisi üretiliyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da sağlık tesisleri kendi elektriğini ...
Terör örgütüne finans desteği sağlayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütüne finans desteği sağlayan şahıs ...
Kadın kuaföründe korkutan yangın
YEREL HABERLER Kadın kuaföründe korkutan yangın
OSB ile KSS arasındaki yol birleştirme çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER OSB ile KSS arasındaki yol birleştirme çalışması ...
ATSO Başkanı Uslu’dan Ramazan Ayı mesajı
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Uslu’dan Ramazan Ayı mesajı
Çelikhan’a Nisan ayında kar yağdı
YEREL HABERLER Çelikhan’a Nisan ayında kar yağdı
Adıyaman’da polis ekiplerini alarma geçiren olay Özel Harekat ve asayiş ekipleri elleri tetikte bekledi
YEREL HABERLER Adıyaman’da polis ekiplerini alarma geçiren olay Özel ...
KADES çağrısı emniyet ekiplerini seferber etti
YEREL HABERLER KADES çağrısı emniyet ekiplerini seferber etti
Başkan Dağtekin’den Ramazan Ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den Ramazan Ayı mesajı
İmamoğlu’ndan Adıyaman’daki belediyelere destek
YEREL HABERLER İmamoğlu’ndan Adıyaman’daki belediyelere destek
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı Elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapıldı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı Elindeki ...
Milletvekili Toprak’tan Ramazan Ayı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak’tan Ramazan Ayı mesajı
Adıyaman’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adıyaman’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını ...