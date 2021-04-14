Jandarma uzun namlulu silah ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada uzun namlulu silah ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahısta uzun namlulu silah olduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. B.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 adet seyyar dipçikli kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet kaleşnikof tüfeği şarjörü, 310 adet 7.62 mm çapında dolu kaleşnikof fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayın şüphelisi adli makamlar tarafından yapılan işlemlere müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.