TFF 3. Lig Adıyaman 1954 Spor: 2 - Silivri Spor: 1

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Silivri Spor’u 21 yendi.

Adıyaman 1954 Spor, Silivri Spor’u ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Gökhan Özbulut yönetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan maçın 18. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Cafercan Aksu’un attığı gol ile maç 10 oldu. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 10 tamamlandı.

Oldukça çekişmeli geçen maçın 56. Dakikasında Silivri Spor oyuncusu Muhammet Sait Özvardar’ın topu kale fileleriyle buluşturmasıyla maç 11 oldu. Maçın 83. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Mehmet Küçükdurmuş’un attığı gol ile maç 21 oldu.

Uzatmalarda da gol olmayınca maç 21'lik skor ile sona erdi

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