Adıyaman Belediyesinden deprem tedbirleri

Olası bir depreme hazırlıklı olması için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi, meydana gelebilecek depremde can kaybının ve hasarın en aza indirilmesi için 6 üniversite ile birlikte ortak bir projeye imza atıyor.

Kısmen birinci, kısmen de ikinci derece deprem bölgesinde yer alan Adıyaman’da meydana gelmesi muhtemel bir deprem için erken tedbir alan Adıyaman Belediyesi, depremde can ve mal kaybına en çok neden olan faktörleri erken belirleyip, bu konular üzerinde çalışmalar yapmak için işin uzmanları ile işbirliği yaptı. Aralarında Adıyaman Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi’nin bulunduğu üniversitelerdeki uzmanlarla gerçekleştireceği ortak projenin ilk görüşmesi yapıldı.

Hazırlanacak olan proje için Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile söz konusu 6 üniversite adına bir araya gelen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nurullah Akbulut, proje ile ilgili Başkan Kılınç’a ve belediyenin İnşaat ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Abdurrahman Bölücü’ye bilgiler verdi.

Öğretim Üyesi Dr. Nurullah Akbulut, “Bilindiği gibi ülkemizde hasar ve can kayıplarına neden olan doğal kaynaklı afet olaylarının başında deprem gelmektedir. Depremde en büyük can ve mal kaybına neden olan faktörlerin başında ise zeminin davranışları gelmektedir. Bu projedeki amacımız ise özellikle zeminin geoteknik özelliklerinden hareket ederek zemin davranışlarının ortaya konması, sıvılaşma haritasının oluşturulması ve yeraltı su seviyesinin belirlenerek coğrafi bilgi sistemine aktarılmasıdır. Böylelikle yeni imarlarda binalar depreme daha uygun şekilde yapılabilecektir” dedi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Kılınç ise, “Adıyaman Belediyesi olarak bu konuda yapabileceğimiz tüm çalışmaları yapacağız ve Adıyaman’ımızı daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz” diye konuştu.

