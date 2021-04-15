Çocuklar ilk yardımla daha güvende

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar ilk yardımla daha güvende

İHA

Çocuklar ilk yardımla daha güvende

Adıyaman’da öğretmenlere, "Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende" Projesi kapsamında ilk yardım kursu veriliyor.
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde verilen ilk yardım kursunu ziyaret etti.
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Bakanlığın öğrenci, öğretmen ve velilerimizde ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, yaralanma ve sakatlanmaların azaltılması amacıyla başlattığı, "Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende" projesi kapsamında Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde verilen ilk yardım kursunu ziyaret etti.
Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından planlanan eğitimlerde 1 mesul müdür ve 2 eğitmen görev alıyor. Verilen eğitim "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu " doğrultusunda uygulanan tedbirlere uygun olarak devam ediyor.
Ahmet Alagöz, İlk Yardım Eğitim Merkezinde bugüne kadar 1400 öğretmenin ilk yardım eğitimi aldığını ve bu eğitimlerin devam ettiğini belirtti.
Eğitim sonunda sertifikaya dayalı ilk yardımcı yeterliliğini kazananlara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "İlk Yardımcı" belgesi verildiğini, eğitim alan milli eğitim personeli afetlerde görev alabileceğini dile getiren Alagöz, “İlk yardım hayatı tehlikede olan bir insanımıza yapılan en gerekli ve en değerli müdahaledir. Okullarımızda ilk yardım eğitimi alan öğretmenlerimizin olması ve öğrencilerimizin hayatının söz konusu olduğu bir saniyenin bile çok değerli olduğu durumlarda müdahalede bulunması hayatî önem taşımaktadır. Geçtiğimiz günlerde okullarımızda ilk yardım müdahalesinin hayat kurtardığına dair yaşanan örneklerle ilk yardımın önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Etkili ve yerinde yapılan ilk yardım müdahalesiyle bir insanımızı hayata döndürmek bilgi ve sorumluluk gerektirmektedir. Ben bu amaçla ilk yardım eğitimine katılan tüm öğretmenlerimize başarılar diliyor, eğitimleri büyük bir özveri ile gerçekleştiren İlk yardım eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı kadın dağ taş her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Yaşlı kadın dağ taş her yerde aranıyor
Adıyaman’da toplantı ve yürüyüşleri yasakladı
YEREL HABERLER Adıyaman’da toplantı ve yürüyüşleri yasakladı
Lise öğrencileri, kutuplar için robot tasarladı
YEREL HABERLER Lise öğrencileri, kutuplar için robot tasarladı
Haydaran'da içme suyu için 2 büyük dinlenme havuzu yapıldı
YEREL HABERLER Haydaran'da içme suyu için 2 büyük dinlenme havuzu ...
Adıyaman Belediyesinden deprem tedbirleri
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesinden deprem tedbirleri
TFF 3. Lig Adıyaman 1954 Spor: 2 - Silivri Spor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig Adıyaman 1954 Spor: 2 - Silivri Spor: 1
Adıyaman'da CHP il binasındaki pankart kaldırıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da CHP il binasındaki pankart kaldırıldı
Vali Çuhadar Gerger’de deprem konutlarıyla ilgili toplantı yaptı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar Gerger’de deprem konutlarıyla ilgili ...
Jandarma uzun namlulu silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma uzun namlulu silah ele geçirdi
Öğretmenler ilk iftar sonrası aşı için sıraya girdi
YEREL HABERLER Öğretmenler ilk iftar sonrası aşı için sıraya girdi
Gaz kolu takılı kalınca olanlar oldu Şahlanan motosiklet otomobilin üzerine çıktı
YEREL HABERLER Gaz kolu takılı kalınca olanlar oldu Şahlanan ...
Adıyaman Valiliği yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Adıyaman Valiliği yardım kampanyası başlattı
Kahta, 2 haftalık kısıtlamaya sisle uyandı
YEREL HABERLER Kahta, 2 haftalık kısıtlamaya sisle uyandı
Otomobilin motor kısmındaki boru içerisine uyuşturucu bulundu Hem uyuşturucudan hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem gördüler
YEREL HABERLER Otomobilin motor kısmındaki boru içerisine uyuşturucu ...
Adıyaman’da kaza: 1 Yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da kaza: 1 Yaralı
Kılınç esnafların Ramazan ayını kutladı
YEREL HABERLER Kılınç esnafların Ramazan ayını kutladı
Kılınç’tan, Kahta 02 Spor’a moral ziyareti
YEREL HABERLER Kılınç’tan, Kahta 02 Spor’a moral ziyareti
Çocuklar için "göz hakkı" reyonu
YEREL HABERLER Çocuklar için "göz hakkı" reyonu
ADİMDER sınavlara hazırlık kaynak kitap desteğine devam ediyor
YEREL HABERLER ADİMDER sınavlara hazırlık kaynak kitap desteğine ...
Hakemler yeni başkanını seçti
YEREL HABERLER Hakemler yeni başkanını seçti
Adıyaman il koordinasyon kurulu toplandı
YEREL HABERLER Adıyaman il koordinasyon kurulu toplandı
Çukura düşen otomobil kaza yaptı
YEREL HABERLER Çukura düşen otomobil kaza yaptı
Milletvekili Fırat, esnaflarla bir araya geliyor
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat, esnaflarla bir araya geliyor
Başkan Turanlı’dan Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Turanlı’dan Ramazan ayı mesajı