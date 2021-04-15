Jandarma personellerine KADES eğitimi verildi

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personellerine KADES eğitim semineri verildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen seminere jandarma personelleri yoğun ilgi gösterdi. Burada bulunan jandarma personellerine KADES programı, elektronik kelepçe ve aile içi şiddetle mücadele konuları hakkında bilgiler verildi.

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