Jandarma erler yemin etti

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında eğitimini tamamlayan 2001/12 dönem askerler yemin etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında 2001/12 tertip erler için düzenlenen yemin törenine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt ile Jandarma Yarbay Zafer Yener Jandarma personelleri katıldı. Eğitimini tamamlayarak yemin eden askerlere törende çeşitli hediyeler verildi.

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