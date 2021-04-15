Alzheimer hastası kadın, 3 gün önce kaybolan kayalıkların arasında bulundu

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da 3 gün önce evinden ayrılan alzheimer hastası Hanım Bağcı (82), kayalıkların arasına sıkışmış halde bulundu. Ayağında kırık olduğu öğrenilen yaşlı kadın, tedaviye alındı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce çıkan alzheimer hastası Hanım Bağcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışma sonuç vermeyince, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal alanda arama başlattı. Çalışmalar sürerken merkeze bağlı Zey köyündeki ormanlık alanda yaşlı bir kadının kayalıklar arasında sıkıştığı belirlendi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince 1 saat süren çalışmanın ardından Hanım Bağcı, mahsur kaldığı kayalıların arasından çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaşlı kadının ayağında kırık olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-04-15 19:11:33



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