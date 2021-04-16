Adıyaman´da dronlu trafik denetimi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, trafik ekipleri, dronla yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesi´nde dron ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Bulvar üzerinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği dron ile tespit edilen sürücüler, trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yaklaşık bir saat süren denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 5 araç sürücüsüne 314'er lira cezai işlem uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-16 12:55:08



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