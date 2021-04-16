Adıyaman'da mesire alanındaki cinayete 2 tutuklama

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otopark işleten Murat Kaya'nın (37) mesire alanında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü Sugözü Mesire Alanı'nda meydana geldi. Mesire alanında hareketsiz halde bulunan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Murat Kaya, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri Kaya'nın ölümüyle ilgili Yılmaz Tüy, Tahir Çetin ve Mehmet Y.'yi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz Tüy ve Tahir Çetin tutuklanırken, Mehmet Y. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, olaya karıştığı belirlenen 1 kişinin ise arama çalışmaları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-04-16 13:02:42



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