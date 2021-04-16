Aşı ikna timleri kapı kapı dolaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı ikna timleri kapı kapı dolaşıyor

İHA

Aşı ikna timleri kapı kapı dolaşıyor

Adıyaman’da ‘aşı ikna timleri’ muhtarlarla birlikte aşı olmak istemeyen vatandaşları tek tek ikna ediyor.
Adıyaman’da yaklaşık 1 ay önce oluşturulan aşı ikna timleri, önce telefonla ardından yüz yüze görüşmeler ile aşı olmak istemeyen kişileri ikna ediyor. Aşılanacak kişiler listesinde olan ancak aşı olmayı kabul etmeyen kişiler için ikna timleri kuruldu.
Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ekipleri korona virüs (Covid19) aşısı olmak istemeyen kişileri evlerinde ziyaret ediyor. Çoğunluğu 65 yaş üstü kişilerden oluşan ve aşı olmak istemeyen kişilerle yüz yüze iletişime geçiliyor. Köy ve mahalle muhtarlarının eşlik ettiği aşı ikna timleri, aşının faydalarını ve aşı olunmaması halinde yaşanabilecek olumsuzlukları dile getiriyor.
Adıyaman Fatih mahallesinde yaşayan Sitey Akbaş (78) isimli kadın korktuğu için aşı olmak istemiyordu. Doktor Zehra Başak Çakır ve sağlık ekibinin yanı sıra Mahalle Muhtarı Lütfi Özkan, yaşlı kadın ve yakınlarını aşı konusunda ikna etmeye çalıştı. Kendisi Türkçe bilmeyen Sitey Akbaş ile sağlık ekibi arasındaki iletişimi Mahalle Muhtarı Lütfi Özkan Kürtçe konuşarak sağladı. Konuşmalar sonrasında aşı olmaya ikna olan Sitey Akbaş’a aşısı yapıldı.
Doktor Zehra Başak Çakır, karşılıklı güven duygusu ile aşı olmaya ikna ettiklerini belirterek, “Temel anlamda insanlara yeterli bilgiyi temin ettiğimiz zaman ikna edebiliyoruz. Sıcak kanlı davrandığımız zaman hastalarda bize sıcak kanlı davranmaya çalışıyorlar. Bu şekilde kendilerini ikna etmeye çalışıyoruz. Hastalığın seyrinde kendilerine nasıl bir fayda sağlayacağını söylediğimiz zaman hastalar biraz daha ılımlı oluyorlar. Güven sağladığımız zaman, karşılıklı güven ortamında aşılarını gerçekleştiriyoruz” dedi.
Muhtar Lütfi Özkan ise, sağlık ekiplerine muhtarlar olarak yardımcı olduklarını belirterek, ikna ekibinin içerisinde muhtarlarında olduğunu dile getirdi.
Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Adıyaman’da yaklaşık 1 ay önce kurulan aşı ikna timleri aşı olmayan kişilere önce telefonla ulaştı. Telefonla ulaşılan kişilerden yaklaşık yüzde 50’si aşı olmaya ikna oldu. İkna olmayan diğer kişilerin ise evlerine giden ikna timleri bu kişilerinde yaklaşık yüzde 70’ini ikna ederek aşı olmalarını sağladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Komşu kavgasına karışanlara 22 bin TL ceza
YEREL HABERLER Komşu kavgasına karışanlara 22 bin TL ceza
Kayalıklar arasında sıkıştı hastanede öldü Tedavi altına alınan yaşlı kadından kötü haber geldi
YEREL HABERLER Kayalıklar arasında sıkıştı hastanede öldü Tedavi ...
Kırmızı ışıktan geçen sürücülere göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Kırmızı ışıktan geçen sürücülere göz açtırılmıyor
Boşanma davasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Boşanma davasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kalorifer dairesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Kalorifer dairesinde korkutan yangın
Adıyaman´da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman´da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı
Adıyaman'da mesire alanındaki cinayete 2 tutuklama
YEREL HABERLER Adıyaman'da mesire alanındaki cinayete 2 tutuklama
Adıyaman´da dronlu trafik denetimi
YEREL HABERLER Adıyaman´da dronlu trafik denetimi
Polisten pos tefecilerine operasyon
YEREL HABERLER Polisten pos tefecilerine operasyon
Adıyaman'da 3 gün önce kaybolan alzheimer hastası kadın, kayalıkların arasında bulundu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Adıyaman'da 3 gün önce kaybolan alzheimer hastası ...
Kayıp kadın kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu 3 gündür aç ve susuz kalan yaşlı kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kayıp kadın kayalıklar arasında sıkışmış halde ...
Alzheimer hastası kadın, 3 gün önce kaybolan kayalıkların arasında bulundu
YEREL HABERLER Alzheimer hastası kadın, 3 gün önce kaybolan ...
Milletvekili Tutdere, sağlık alanındaki eksikliklere dikkat çekti
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, sağlık alanındaki eksikliklere ...
Sokak ortasında saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Sokak ortasında saldırıya uğradı
AK Parti yönetimi Başkan Kılınç ile bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti yönetimi Başkan Kılınç ile bir araya geldi
Sosyal denge tazminatında anlaşma sağlandı
YEREL HABERLER Sosyal denge tazminatında anlaşma sağlandı
Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı
Jandarma erler yemin etti
YEREL HABERLER Jandarma erler yemin etti
Jandarma personellerine KADES eğitimi verildi
YEREL HABERLER Jandarma personellerine KADES eğitimi verildi
Çocuklar ilk yardımla daha güvende
YEREL HABERLER Çocuklar ilk yardımla daha güvende
Yaşlı kadın dağ taş her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Yaşlı kadın dağ taş her yerde aranıyor
Adıyaman’da toplantı ve yürüyüşleri yasakladı
YEREL HABERLER Adıyaman’da toplantı ve yürüyüşleri yasakladı
Lise öğrencileri, kutuplar için robot tasarladı
YEREL HABERLER Lise öğrencileri, kutuplar için robot tasarladı
Haydaran'da içme suyu için 2 büyük dinlenme havuzu yapıldı
YEREL HABERLER Haydaran'da içme suyu için 2 büyük dinlenme havuzu ...