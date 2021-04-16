Otizmli Yunus, yediği çileğin nefes borusunu tıkamasıyla öldü

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN´da otizmli Yunus Küçükkaya (8), yediği çileğin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi´ndeki özel rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Otizmli Yunus Küçükkaya'nın nefessiz kaldığını fark eden çalışanlar durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Küçükkaya, burada doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hastanede yapılan incelemede Küçükkaya'nın yediği çileğin soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçükkaya´nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-16 15:56:27



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