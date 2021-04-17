Adıyaman'da iki aile arasında kavga: 6 gözaltı

Adana'da kaçak 1865 kilogram tütün ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirildi



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi´nde meydana geldi. Suriyeli iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasın uymadıkları için toplam 18 bin 900 TL idari da para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-17 18:51:25



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