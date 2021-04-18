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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkamet yangını korkuttu

İHA

İkamet yangını korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evin odunluk kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, öğleden sonra Girne mahallesinde meydana geldi. Ömer Eroğlu’ ya ait 2 katlı bir binanın odunluk kısmında bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kahta Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında evde bulunan yaklaşık 10 bin Türk Lirası maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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