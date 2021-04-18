Pancar toplarken kurt saldırısına uğradı

Adıyaman’da, pancar toplamaya gittiği bölgede kurt saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Ahmet Hoca Köyü yakınlarında pancar toplamaya giden Sakine Öztürk (75), burada bir kurttun saldırısına uğradı. Bacaklarından ve ellerinden yaralanan kadını fark eden çevredeki vatandaşlar, kadının yardımına koştu. Kalabalığın kendisine doğru geldiğini gören kurt, hızla kaçarken Sakine Öztürk için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sakine Öztürk, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öztürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.