Kontrolden çıkan kamyonet devrildi

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin D., idaresindeki 80 GP 033 plakalı Ford marka kamyonet, Ali Taşı Mahallesi Vartana Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kamyonet sürücüsü Hüseyin D., meydana gelen kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince sürücüye müdahale edildi. Sağlık durumu iyi olan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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