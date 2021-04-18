Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Eyüphan A., idaresindeki motosiklet, Yeşilyurt Mahallesi 2113 Sokak içerisinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Eyüphan A., ile motosiklette bulunan Şenol D., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.